Coronavirus, Salvini: servono dispositivi in tutta Italia

Ci sono ancora necessita di strumenti di protezione, mascherine e bombole d'ossigeno, in tutta Italia. Ci aspettiamo che lo Stato assolva il suo dovere e garantisca la salute e la sicurezza di medici e cittadini, perché ad oggi così non è. Soprattutto nelle case di riposo, abbiamo sottolineato questa emergenza. Il problema dei mutui, molte rate non sono sospese e le banche vanno all'incasso e il problema degli affitti, che non sono coperti e garantiti. Poi, leggevo che qualcuno dice che è l'Opposizione che si lamenta e soffia sul fuoco. Se non ci sono certezze sull'erogazione della cassa integrazione, certezze per le partite Iva, per i commercianti, per il bonus per le famiglie e se il sito dell'INPS è in tilt, era prevedibile che migliaia di italiani, oggi, andassero sul sito dell'INPS, perché molti non hanno una lira di stipendio.