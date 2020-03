Coronavirus, Santelli: evitare che l'allarme scateni rabbia

Il Governo, poco dopo aver fatto la conferenza stampa si è precipitato a dire che è un provvedimento che riguarda qualche settimana per poi essere reintegrato. Con 400 milioni pensare ai 7900 comuni italiani diventa abbastanza complicato. Noi, le ripeto, come Regione con i fondi nostri tenteremo di aiutare il più possibile. Io mi auguro la prossima settimana, già di poter fare un provvedimento, però vanno valutate bene le fasce, le risposte che noi abbiamo tutta una serie di piccolo artigianato, piccolo commercio, delle persone che di fatto sono fuori dal mondo del lavoro, quindi non hanno la possibilità veramente anche di fare la spesa. Dobbiamo evitare che l'allarme arrivi al punto di scatenare la rabbia.