Coronavirus, Serracchiani: "Aziende ripartano in sicurezza"

Credo che ci siano degli esperti, degli scienziati stanno lavorando e la politica ovviamente deve fare la sua parte. Direi, quindi, che la cosa più importante, in questo momento, è ricordarci che l'unico modo per uscire da questa crisi è stato il contenimento, quindi il restare a casa è stato un fatto importante e fondamentale. Dopodiché, vedo, le dico il mio piccolo osservatorio della mia Regione, che tante aziende hanno comunque ripreso o stanno riprendendo, ovviamente con uno screening, con un controllo che viene fatto in ciascuna azienda per poter verificare che l'azienda stessa sia in grado di poter ripartire in sicurezza.