Coronavirus, Speranza: “Serve un patto con i cittadini”

Il nostro sistema sanitario è un sistema sanitario di qualità, di eccellenza. riconosciuto in tutto il mondo. Con la scelta di ieri l'abbiamo ulteriormente rafforzato, ma ora abbiamo bisogno di un patto vero con i cittadini. Perché oltre a più posti letto abbiamo bisogno di comportamenti corretti che aiutino a limitare la diffusione di questo virus. E quindi è fondamentale in queste ore, ascoltare con massima attenzione le indicazioni che stanno arrivando dalle istituzioni. Evitare inutili possibilità di contagio essere multo ligi alle indicazioni che arrivano è l'unica chiave per vincere questa sfida.