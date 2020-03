Coronavirus, Tajani a Sky tg24: bisogna rispettare le regole

Qui, il nemico non si conosce. Bisogna assolutamente rispettare tutte le regole, stare a casa. Dobbiamo impedire che il virus, così come si è diffuso in Lombardia, non valichi il Rubicone, cioè non deve passare nelle Regioni del centro sud, dove la sanità non ha la stessa capacità, la stessa efficienza delle Regioni del nord, questo deve essere molto chiaro. Sono stato critico con la macchina europea che si è mossa ritardo, con gli Stati europei che non hanno capito la gravità della situazione. Finalmente ieri sera ha usato il bazooka, la signora Lagarde, i 750 miliardi saranno utili per combattere questa guerra contro il nemico invisibile, ma ne serviranno altri. Serve immettere denaro sul mercato.