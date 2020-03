Coronavirus, Toti: ben vengano 400 mln ma sono spiccioli

il Governo ieri ha interrotto le trasmissioni per fare un provvedimento che anticipa soldi che erano già dei comuni in qualche modo, i 4 miliardi di euro sono il fondo di solidarietà comunale pagato con le tasse comunali e i 400 milioni, ben vengano le fasce più in difficoltà, ma sono veramente pochi spiccioli. Non faccio polemica con nessuno. Ben venga ogni misura che si vuole prendere, serve più coerenza, più consultazione, più capacità di reazione. Noi al governo chiediamo soprattutto che ci arrivino i dispositivi di protezione individuale per il nostro personale sanitario.