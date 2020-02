Coronavirus, Zaia: "25 contagiati in Veneto, due a Venezia"

19 a Vo', abbiamo tre operatori di dolo, tre operatori di dolo contagiati e poi abbiamo il contagiato di Mira, il primo di ieri di Mira nel veneziano, l'altra novità sono purtroppo due signore anziane, sugli 88 anni, in terapia intensiva a Venezia, città storica. Quindi abbiamo anche Venezia i primi due, contagiati. Voglio anche dirvi che gli otto cinesi indagati, ovviamente, dal punto vista clinico, quella che doveva essere la pista per il paziente zero di Vo', ad oggi, ad ora, sono tutti negativi. Stiamo facendo le prove sierologiche, ma sono prove che, ovviamente, al momento, non ci hanno ancora dato risposta. Se da un lato è una bella notizia perché comunque abbiamo otto persone che non sono infettate, dall'altro, da un punto di vista proprio epidemiologico, siamo ancora più preoccupati perché se non troviamo il paziente zero vuol dire che il virus ha più ubiquità di quello che si possa pensare.