Coronavirus, Zingaretti: ora momento responsabilità ed unità

La sostanza dei decreti è che bisogna stare a casa e non uscire, se non per motivi assolutamente indispensabili ed evitare assembramenti, che sono anche vietati. Ora è il momento della responsabilità e dell'unità, perché, se c'è una cosa che insegna questo virus, è che abbiamo bisogno l'uno dell'altro e che tutti abbiano dei comportamenti responsabili.