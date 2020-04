Costa: nel Def trattati temi ambientali

Nel documento di economia e finanza che potrebbe sembrare qualcosa di vago invece c'è molta concretezza nel campo ambientale, cioè per la prima volta nella storia di Italia si parla di transizione ecologica, di ripartenza green, si parla di economia circolare, del contrasto ai cambiamenti climatici. In un documento di programmazione, sa che vuol dire, che dopo non si potrà non riempire di questi contenuti e quindi vuol dire metterci risorse e orientare tutto il sistema della ripartenza Italia in quella direzione