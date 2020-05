Crimi: l'autocertificazione non è una coercizione

L'autocertificazione è uno strumento di aiuto al cittadino e non uno strumento di coercizione. L'autocertificazione serve a superare quelle situazioni in cui non ho la possibilità di dimostrare apertamente con documenti, con elementi comprovanti al momento dall'operatore di polizia ciò che è la mia necessità. E quindi autocertifico, cioè mi assumo la responsabilità di quello che sto dichiarando all'operatore di polizia e consente poi all'operatore di polizia di fare le verifiche successive.