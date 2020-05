Crimi: pronto decreto corposo da 55 miliardi

E' la prima volta, forse, che vediamo un Presidente del Consiglio che si trova nelle condizioni di avere anche questo atto di coraggio nei confronti dei cittadini e chiedere scusa per eventuali ritardi che non sono magari imputabili direttamente a lui ma al sistema. La replica dei famosi 600 euro con un aumento e una replica nei mesi successivi per le partite Iva, queste e tante altre misure troverete nel decreto. E' un decreto corposo, di quasi 160 miliardi, dei quali 55 quelli di scostamento di bilancio.