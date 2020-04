Crippa (M5S): ripartire con prudenza, fiducia in Conte

È chiaro che tutti vogliamo ripartire, ma non possiamo rischiare di trovarci tra qualche settimana alle condizioni di partenza. Come Movimento 5 Stelle, abbiamo piena fiducia nell'operato del Presidente Conte. Lavoriamo insieme al Governo per ripartire con buonsenso e per dare sostegno alle imprese, anche a fondo perduto.