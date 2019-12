Crippa: manovra taglia tasse a famiglie e lavoratori

Vorrei far presente a tutti che questa non è la manovra delle tasse ma è una manovra che inizia a tagliare le tasse sui lavoratori, sulle famiglie e sulle piccole e medie imprese. Impossibile non iniziare dalla vera e propria bomba sociale che siamo riusciti a scongiurare. Stiamo parlando dei 23 miliardi di aumento IVA, che senza l'azione puntuale di questo Governo sarebbero puntualmente arrivati con una sovrattassa di quasi 600 euro, in media, a famiglia all'anno.