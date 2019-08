Crisi di governo, Appendino: Salvini deve dare spiegazioni

Si aspettava una virata così repentina da parte di Matteo Salvini? No, anche perché è inspiegabile ed è assolutamente irresponsabile non c'era nessun motivo, tant'è che credo abbia fatto bene il Presidente Conte ieri a chiedere a Salvini di prendersi la responsabilità e spiegare al Paese perché ha fatto questa scelta. Secondo lei perché l'ha fatta? Ma io credo che non volesse votare per il taglio dei parlamentari, che era una delle cose che era stata messa in votazione per settembre non gli piace la riforma della giustizia, l'ha anche dichiarato poco fa. Ma al di là di quello che penso io che possa essere motivo credo che lui debba spiegare al Paese, anche perché è un anno che dichiara che questo Governo sarebbe durato cinque anni e questo creerà danni importanti al nostro Paese. Quindi queste spiegazioni devono essere date prima di tutto, italiani. In questo momento, secondo lei, è meglio un Governo tecnico, oppure andare nuovamente alle urne? Io condivido quanto ha dichiarato Luigi votiamo per riduzione dei parlamentari e poi si vada al voto perché comunque il Governo deve essere legittimato. Il punto è che c'è un responsabile che si chiama Matteo Salvini, che ha affossato un Governo del cambiamento e deve renderne conto agli italiani. Cosa pensa di una ipotesi di Governo Pd - Movimento 5 Stelle? Non credo che sia all'ordine del giorno, anche perché in questo momento Luigi Di Maio ha chiesto un… ha fatto un appello pubblico tutte le forze per condividere la votazione di un atto che è, appunto, la riduzione dei parlamentari e poi andare al voto. Penso che oggi la manovra finanziaria sia il tema, anche grande punto interrogativo su cui io mi auguro che non si metta a rischio il Paese.