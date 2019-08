Crisi di governo, cosa succede ora

“Ipotesi dunque. Conte bis, vedremo ora con quale maggioranza, qualora il Capo dello Stato dovesse decidere di sondare le forze in campo e le eventuali intese. Di fatto c'è un'ipotesi che sembra essere ormai alle spalle: quella di un Governo tecnico. Abbiamo messo Monti che è un po' lo spauracchio sia della Lega che dei 5 Stelle. Sia Lega che 5 Stelle, sia Salvini che Di Maio, hanno detto: mai un Governo tecnico, sarebbe la fine del nostro Paese, anche economica. Beh, a proposito di quello che è successe in passato, ci sono delle ipotesi. Quella del Governo di garanzia o Governo elettorale; in sintesi, ciò che un Governo potrebbe fare per traghettare a nuove elezioni. Amintore Fanfani, questa è un'immagine di qualche tempo fa, di qualche anno fa. Foto in bianco e nero di Governi invece balneari, da Pella a Leone, fino a Rumor. Altra politica. Con un'estate che non è stata un'estate al mare e non lo sarà nemmeno quest'anno per la politica, i parlamentare che dovranno tornare in Aula. Ecco, ritorniamo in Aula, ritorniamo con l'emiciclo del Senato per capire qual è la situazione e la fotografia attuale. Le forze in campo: 107 i parlamentari, i senatori del Movimento 5 Stelle; 58 quelli della Lega (le forze in campo rispecchiano il risultato delle politiche naturalmente, non delle europee), Forza Italia 62, Fratelli d'Italia 18. Tra le ipotesi circolate c'era quella di un'eventuale intesa con queste forze in campo di 5 Stelle e Partito Democratico. Beh, nessuna di queste due forze, nemmeno insieme naturalmente, riuscirebbe a raggiungere 261 senatori, quella maggioranza assoluta che consentirebbe a questo nuovo Governo, a questa nuova maggioranza di andare avanti. Maggioranza che di fatto non ci sarebbe nemmeno rispetto a un'altra ipotesi, quella di Lega e Fratelli d'Italia. Lavori in corso magari, forse per un'alleanza che ci potrà essere in caso di nuove elezioni a fine mese, vedremo anche quando, ma che al momento, guardando questi numeri - vengo da te, Alessandro - non c'è”. “Sì. C'è anche da ricordare una cosa, ma chissà se potrà incidere: che con la nuova legge sulla pensione dei parlamentari, se si vota adesso, se non si va a fine Legislatura, i parlamentari perdono i contributi, cioè un anno e mezzo di contributi a me risulta che vengano persi stando a quella che è la legge che ha superato i vitalizi. Non è mica poca roba. A spanne, saranno 70 mila euro che quelli che sono alla prima Legislatura e che non verranno rieletti perderanno per sempre. Sono un sacco di soldi, sono quelli che un lavoratore a basso reddito mette via in 10 anni di contributi previdenziali. Chissà se non può essere questa...”. “Non è un incentivo, esatto, per...”. “A parte qualche privilegio della riforma dei vitalizi, questa invece è una cosa che rende più sfavorevole il trattamento previdenziale dei parlamentari rispetto a quello di tutti gli altri lavoratori perché perdere, appunto, un pezzo di contributo della propria vita lavorativa non succede in altre categorie. Quindi, bah, chissà!”.