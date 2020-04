Cura Italia, Meloni: "Nessuna disponibilità da maggioranza"

Nonostante il lavoro di giorni alla cabina di regia, tra Governo e Opposizioni, nessuna disponibilità da parte della Maggioranza ad accogliere le nostre proposte né per gli emendamenti che hanno maggiori spese, né per quelli che non le hanno, perché la Maggioranza è ugualmente ideologicamente contraria. E allora, non c'è chiaro dove sia la disponibilità. Fratelli d'Italia, in ogni caso, ha deciso di ritirare tutti i suoi emendamenti e di lasciarne solamente 20 più 6 ordini del giorno: proposte qualificanti, sulle quali aspettiamo risposte. Poi, saranno gli italiani a giudicare.