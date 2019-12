Custode Convento Assisi: "Mattarella speranza per l'Italia"

Il parlamento è per antonomasia il luogo dell'ascolto, del confronto costruttivo, della ricerca del bene comune. Vorremmo che fosse nuovamente esempio di dialogo in particolare per i più giovani. Solo così il nostro popolo potrà ancora esercitare il proprio diritto di sovranità senza svenderlo all'uomo forte di turno. Noi cerchiamo uomini umili e saggi per governare, che non amino il protagonismo dei narcisisti, non facciano continuamente propaganda e si pongano in modo garbato.