De Luca: ci sono vecchi cinghialoni che fanno footing

Se diciamo: "è consentita l'attività motoria individuale, ma non si può fare la corsa". Io capisco che questa è una limitazione, non si può fare footing; ma è capitato di trovare gente che faceva footing in mezzo alle famiglie e ai bambini: non è possibile. Non è possibile. Ora, se vogliamo farci una risata, non dovete immaginare che vadano a fare footing le immagini della pubblicità televisiva, le belle ragazze toniche, con i fuseaux aderenti. Quelle cose, magari, ti riconciliano con la natura. No, io ho trovato vecchi cinghialoni della mia età che andavano a correre senza mascherine, con una tuta che arrivava alla caviglia, con una seconda tuta alla zuava, al ginocchio, con un terzo pantaloncino sopra. Questi andrebbero arrestati a vista per oltraggio al pudore. In mezzo ai bambini e alle famiglie!