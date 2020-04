De Luca: pronti a chiudere le frontiere

Se dovessimo avere una corsa in avanti da parte di regioni nelle quali abbiamo ancora il contagio presente in maniera così forte, la Campania chiuderà i suoi confini, cioè faremo un'ordinanza con la quale vieteremo l'ingresso in Campania di cittadini provenienti da regioni nelle quali il contagio è pienamente in corso. Non potremo fare diversamente.