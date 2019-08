Decreto sicurezza bis, i rilievi del Quirinale

Promulgato, ma con rilievi. Il "decreto sicurezza bis" passa lo scoglio del Quirinale, ma Sergio Mattarella accompagna la firma, segnalando due profili che suscitano rilevanti perplessità, scrive in una lettera che invia ai Presidenti di Camera e Senato, oltre che al Presidente del Consiglio. Il primo aspetto, segnalato dal Capo dello Stato, sta tutto nel richiamo alle convenzioni internazionali e al Codice della navigazione. Dunque, decreto o no l'obbligo di salvare i naufraghi resta tutto per chi è in mare. Mattarella fa notare che per effetto di un emendamento che ha modificato il decreto legge originario da lui firmato a giugno, la sanzione amministrativa pecuniaria applicabile è stata aumentata fino a un milione di euro per il comandante della nave e la sanzione non risulta più subordinata alla reiterazione del reato. Inoltre non si distingue che tipo di nave e con quanti naufraghi a bordo, una mancanza di indicazioni che per il Quirinale non appare ragionevole e fa venire meno la necessaria proporzionalità tra sanzioni e comportamenti. La seconda criticità rilevata dal Colle sta, invece, nella parte che riguarda le manifestazioni e l'ordine pubblico. Anche in questo caso il nodo sta nel fatto che il decreto rende inapplicabile la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, in caso di resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale. Spiega nero su bianco Mattarella, che la norma riguarda non solo le Forze dell'ordine, ma tutti coloro che svolgono pubbliche funzioni, dai Vigili Urbani ai controllori dei treni, dagli insegnanti fino ai postini. Tutti casi in cui l'offesa molto spesso è ben lontana dal generare allarme sociale, mentre, nota ancora Mattarella, la tenuità del fatto resta per oltraggio al Magistrato in udienza, cosa che al Presidente della Repubblica non sembra ragionevole.