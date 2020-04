Delrio, aiutare gli italiani a riprendere il lavoro

Le nostre città erano piene di silenzio, quel silenzio parlava e diceva a tutti che gli italiani sono persone perbene, che sanno rispettare le regole, che sanno capire in un'emergenza come bisogna comportarsi. Dobbiamo continuare ad avere fiducia in loro, permettere – appunto – a molti di loro, nel più breve tempo possibile, facendo sperimentazioni, come credo efficacemente e giustamente ha detto oggi il dottor Colao, in una sua intervista, anche facendo sperimentazioni locali che possono permetterci di aiutare il più possibile queste persone perbene, questi eroi della seconda fase a riprendere il loro lavoro.