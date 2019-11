Delrio: Su Mes si rischia crisi credibilità Italia

Non dobbiamo avere ambiguità nel momento in cui l'Italia prende impegni e li approfondisce costringe anche a cambiare dei testi poi credo che questi impegni vadano mantenuti. L'incertezza non da fiducia, non dà l'idea di un Paese stabile e quindi bisogna avere la forza e la serietà di mantenere gli impegni che si sono presi questo impegno è stato preso dal Governo precedente. Noi abbiamo visto e abbiamo confermato che aveva le caratteristiche per non creare nessun problema al nostro Paese. Anzi, per dare qualche vantaggio al nostro Paese. Mi pare che adesso, a quattro giorni dalla ratifica, ripensarci sarebbe un errore di credibilità per l'Italia.