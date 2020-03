De Micheli: vicinanza a popolo italiano, faremo anche di più

Certamente, credo che questo decreto “Cura Italia”, come lo ha giustamente definito il Presidente Conte, sia un segnale di straordinaria vicinanza alle persone, alle lavoratrici, ai lavoratori e alle imprese. Continueremo così, non ci fermiamo. Questo, è un decreto molto complesso, sia sotto il profilo giuridico sia finanziario. Ci saranno altre misure nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, ancora più forti, soprattutto per sostenere le imprese e le filiere che stanno soffrendo di più.