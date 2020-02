Di Maio: 300 milioni a disposizione per le aziende che esportano in Cina

Adesso si apre una fase in cui noi, come Governo, dobbiamo dare il massimo sostegno alle imprese per affrontare questo momento di difficoltà. L'ICE (Agenzia per il Commercio Estero) ha a disposizione, solo nel 2020, 300 milioni di euro, li metterà a disposizione per le imprese che esportano per poter riorientare alcuni traffici commerciali, alcuni obiettivi di export, verso mercati che non saranno colpiti dai danni del coronavirus.