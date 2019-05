Di Maio: Far cadere governo per un sottosegretario?Azzardato

Conosco un po' la Lega e un po' Salvini, sono persone intelligenti e che hanno a cuore anche questa esperienza di Governo. Far cadere il Governo per un'inchiesta di corruzione su un Sottosegretario leghista mi sembra un po' azzardato. L'ultimo che l' ha fatto e non li sto paragonando, è stato Mastella quando fece cadere il Governo Prodi sull'inchiesta che partì a Benevento, a Ceppaloni. Quindi io personalmente penso che tutti questi retroscena lasciano il tempo che trovano.