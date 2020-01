Di Maio lascia guida M5S: Mi fido di chi verrà dopo di me

È sempre stata la fiducia il valore principale che ha portato tutti noi in questa comunità ed è proprio questa fiducia che ogni giorno riponiamo nel prossimo che ci fa ottenere risultati. Tutto quello che facciamo si basa sulla fiducia. In questi anni da capo politico ho fatto crescere questo movimento al meglio delle nostre possibilità e ho sempre dato tutto me stesso per proteggerlo dagli approfittatori e dalle trappole lungo il percorso. In tanti credono in noi ed è per questo, qualsiasi cosa accadrà, che io mi fido di voi, mi fido di noi, mi fido di chi verrà dopo di me e mi fido della nostra comunità del Movimento 5 Stelle.