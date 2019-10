Di Maio: Liberare Umbria da dinamiche di partito

Chiedete a tutte quelle regioni in cui è nata la coalizione di Centrodestra al Governo nell'ultimo periodo. In questa regione chi vota per Vincenzo Bianconi domenica voterà per un Presidente con cui abbiamo fatto un patto. Gli assessori se li nomina lui, tra i migliori in questa regione, senza mettere gente di partito, senza mettere gente del Movimento 5 Stelle o di altre forze politiche. L'unico modo per liberare l'Umbria da dinamiche di partito che l'hanno distrutta in tutti questi anni.