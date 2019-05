Di Maio: "No a manovre lacrime e sangue"

Io non vedo in vista assolutamente né manovre correttive, né secondo me un'Europa che ci chiede di fare manovra lacrime e sangue, anche perché il 26 Maggio ci sono le elezioni europee, domenica prossima, e servono proprio a dare un segnale a molti di questi signori che sono in Europa, dicendo che l'economia europea in questo momento è in difficoltà proprio perché in questi anni si sono fatti pochi investimenti. Abbiamo bisogno di più margini di Bilancio, abbiamo bisogno di fare investimenti nella Sanità, nell'Istruzione, nei Trasporti, nelle Infrastrutture.