Di Maio, non ci sarà aumento Iva in legge di bilancio

Presidente io lo dico con molta fermezza e chiarezza, l'anno scorso sono venuto qui a dirvi che l'IVA non sarebbe aumentata a dicembre e non è aumentata, e allo stesso modo vi dico che l'IVA non deve aumentare e non aumenterà anche nella legge di bilancio 2019 sul 2020.