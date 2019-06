Di Maio: ok accordo su sblocca cantieri, avanti con governo

“Ho chiamato Matteo Salvini, ci siamo sentiti, abbiamo trovato una posizione di buonsenso che vede un accordo sulla sospensione del Codice degli appalti solo sui punti su cui eravamo d'accordo, cioè su quelli che non rinunciano ai controlli, ma diminuiscono, invece, le procedure e credo che nei prossimi giorni, credo che nei prossimi giorni, invece, sarà molto importante ricominciare a lavorare a pieno regime perché quando noi abbiamo lavorato a pieno regime in questo Governo abbiamo ottenuto dei risultati incredibili. Poi, ovviamente, gli ultimi mesi sono andati come sono andati, ma, per quanto mi riguarda, adesso è il momento di dare stabilità al Paese, soluzioni ai problemi che ci sono sul piatto”.