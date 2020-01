Di Maio, Orlando: "Non è fra mie preoccupazioni su governo"

E' una vicenda che riguarda un movimento politico con il quale siamo alleati, che guardiamo con attenzione e rispetto ma non è una questione che tocca a noi commentare. “Non la preoccupa? Dico la tenuta del Governo”. Ci sono delle cose che mi preoccupano ma non metterei questa in cima alle preoccupazioni.