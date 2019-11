Di Maio, otteniamo risultati con governo o non ha senso

In questo governo qua qualcuno mi accusa spesso, anche all'interno del movimento, che io alzo un po' troppo la voce quando qualcosa non ce lo vogliono fare ottenere ottenere, però dobbiamo fare tesoro dell'esperienza del precedente governo e o otteniamo i risultati, che poi non sono per noi, ma sono per tutte le persone che ci sono in Italia, anche quelli che non c'hanno votato, oppure non ha senso.