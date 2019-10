Di Maio: Partite Iva sono nuova classe operaia, vanno difese

Per me le partite IVA sono, sostanzialmente, la classe operaia dei giorni d'oggi, sono quelli che fino a 20, 30 anni fa erano e andavano difesi, che erano gli operai che tuttora vanno difesi. Allo stesso modo, abbiamo le nostre partite IVA, soprattutto quelle sotto i 65 mila euro, che fanno parte di una categoria debole, che va protetta, che va aiutata e va incentivata, anche perché il lavoratore dipendente oggi, nel paradosso, ha molte più garanzie di welfare - e non è che ne abbia cosi tante - rispetto ad un lavoratore autonomo.