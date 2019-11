Di Maio, porteremo ArcelorMittal in tribunale per Ilva

Qui il tema è che queste multinazionali vengono in Italia, firmano i contratti, e io lo trovai firmato nel cassetto del Ministero allo Sviluppo Economico da Calenda che l'aveva firmato prima di me, e poi pensano di potersene andare se i conti non vanno come dicono loro, ma quanti imprenditori, commercianti, qua ci sono, che hanno avviato un'attività, hanno fatto di figli, dei mutui, poi le cose non sono andate come prevedevano, le cambiali sono rimaste a loro. Qui le cambiali dell'Ilva non le pagheranno gli italiani, quell'azienda la trasciniamo in tribunale e ci devono pagare tutto quello per cui si sono impegnati.