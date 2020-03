Di Maio: rispettare regole per battere virus

Devi limitare al massimo l'opportunità di contagi, cioè rispettare le regole per cui si sta ad un metro l'uno dall'altro. Devi rispettare le regole per cui non si stringono le mani. Degli evitare luoghi affollati perché se vuoi aiutare quella gente devi limitare al massimo il contagio. Più sale il numero per migliaia e migliaia ogni giorno più la terapia intensiva potrebbe non farcela in tutta Italia, più i nostri medici si sovraccaricano di lavoro, i nostri infermieri, i nostri operatori socio-sanitari sono sovraccarichi di lavoro e più diventa insostenibile il peso che stiamo scaricando sulle nostre strutture sanitarie.