Di Maio: Serraj a Roma dimostra Italia ha ruolo di rilievo

A me sulla politica estera a volte alcuni politici ricordano quelli che non hanno mai giocato a calcio, ma stanno sul divano, a fare gli allenatori dalla mattina alla sera. Oggi Serraj viene a Roma, Haftar è stato a Roma, in questi giorni l'Italia è stata fondamentale per fissare una data della conferenza di Berlino, qualcuno dice che non abbiamo rilievo internazionale e invece ieri ce l' hanno riconosciuto al consiglio europeo, al Consiglio di affari esteri.