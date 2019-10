Di Maio: Servono poteri speciali per il sindaco di Roma

C'è bisogno di poteri speciali per il Sindaco di Roma. Allora, finalmente, abbiamo pronto, come Movimento 5 Stelle, il disegno di legge per attribuire, come in tutte le capitali europee che si rispettino, poteri speciali al Sindaco di Roma. Mi auguro che il Parlamento possa discuterlo, che si possa trovare un'intesa con tutte le forze politiche. Questa non è una questione di partito, è una questione che spero possa coinvolgere in maniera bipartisan maggioranza e opposizione.