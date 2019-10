Di Maio: su regime forfettario Iva accordo ancora non chiuso

Noi l'anno scorso come Movimento 5 Stelle abbiamo sostenuto una misura in legge di bilancio che diceva: tu sei una partita IVA fino a 65 mila euro, spesso un giovane commerciante o un giovane professionista? Bene, mi paghi solo il 15% di tasse e non mi devi nient'altro di burocrazia, scartoffie, regimi analitici, fatturazione elettronica. Bene, io vi dico che non ho ancora chiuso l'accordo sulle partite IVA, e quindi sul regime forfettario, ma vi dico che al 100% resterà il 15% forfettario.