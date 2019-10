Di Maio: toni ultimativi dannosi, senza M5s non c'è governo

Toni "o si fa così o si va a casa" fanno del male anche al Paese, fanno del male al Governo perché in politica si ascolta, in politica si prendono in considerazione le proposte della prima forza politica che regge questo Governo, che è il Movimento 5 Stelle, perché se va a casa il Movimento 5 Stelle è chiaro che è difficile che possa esistere ancora la coalizione di Governo. Anzi, è quasi impossibile. Quindi io mi auguro che poi nei prossimi giorni queste questioni possano essere chiarite.