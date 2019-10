D'Incà, Conte al copasir risponde, Salvini no

Apprezzo assolutamente il Presente Conte che immediatamente ha risposto al Copasir, alla loro richiesta, è andato. E' segretata chiaramente la relazione che lui ha fornito, ma ha risposto subito. Stiamo ancora aspettando di poter capire se Salvini abbia la voglia, il desiderio di affrontare il problema in Parlamento sulla problematica del Russiagate. Questa è la più grande differenza in questo momento che esiste tra Conte e tra Matteo Salvini: Conte risponde, Matteo Salvini non risponde.