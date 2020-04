D'Incà: procedura semplificata produzione mascherine

Il Ministero della Salute, in collaborazione con l'Istituto Superiore della Sanità, ha predisposto una procedura semplificata per la produzione di mascherine chirurgiche, dispositivi di protezione individuale. La circolare 3572 del 18 marzo 2020, in linea con quanto disposto dal decreto legge 17 marzo 2020, numero 18, per facilitare le nuove produzioni e l'importazione. Sono state adottate, infatti, procedure di valutazione che fanno capo all'Istituto Superiore di Sanità e all'INAIL, in deroga alla normativa vigente, relativamente alla tempistica e non agli standard tecnici, per garantire sempre la qualità dei prodotti.