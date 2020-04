D'Incà, su fase 2 ascoltare task force e Iss

Stiamo facendo delle verifiche importanti attraverso il comitato per la ripresa, attraverso Vittorio Colao, attraverso Silvio Brusaferro che appunto, guida il comitato scientifico. E insieme a loro, attraverso Angelo Borrelli e Domenico Arcuri. E queste sono le persone che dal punto di vista tecnico scientifico ci stanno aiutando nelle scelte, poi chiaramente la politica farà i prossimi passi e dal quattro di maggio ci saranno delle novità importanti per quanto riguarda le riaperture. Sappiamo quanto le nostre aziende nel nostro Paese, vogliono in qualche maniera ripartire con la massima sicurezza.