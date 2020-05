D'Incà: in prossimo decreto 55 mld per imprese e famiglie

E' un momento difficile per il nostro Paese. Per questo motivo il Governo e il Movimento 5 Stelle metteranno a disposizione altri 55 miliardi nel decreto di aprile dopo i 25 miliardi del Cura Italia. All'interno di questo avremo risorse a fondo perduto per le imprese, avremo dai 400 agli 800 euro per i lavoratori, aiuti nei confronti delle famiglie, il reddito d'emergenza. Sono misure importanti per cui stiamo in questo momento valutando in maniera attenta la loro predisposizione.