D'Incà: serve tempo, è un decreto da 55 mld di euro

In molte persone si domandano del tempo che abbiamo impiegato per procedere alla costruzione di questo decreto. Eh beh, io rispondo che un è decreto da 55 miliardi di euro. È un valore che nel nostro Paese non si vedeva da molti molti anni, facciamo conto che corrisponde diciamo allo spazio di manovra che c'è stato nelle ultime 4, 5 leggi di bilancio e quindi abbiamo dovuto impegnarci a far sì che tutte le risorse o potessero essere messe a terra.