Dl crescita, al voto gli emendamenti su webtax

Si cominciano a votare, in Commissione Bilancio alla Camera, gli emendamenti al Dl crescita, siamo ancora alla prima lettura parlamentare del decreto approvato il 30 aprile, che quindi deve essere convertito in legge entro 60 giorni, cioè per la fine di giugno. Uno degli articoli chiave, il 13, riguarda nello specifico la tassazione sui beni venduti tramite piattaforme digitali, la cosiddetta web tax, che dovrebbe colpire soprattutto i giganti della rete. Introdotta in una prima versione della legge di bilancio 2018, modificata sostanzialmente con la finanziaria di quest'anno, l'IVA su una serie di servizi digitali torna in una versione ancora differente. La web tax, nella sua formulazione attuale, si applica un'aliquota del 3% sull'ammontare dei ricavi tassabili, ovunque siano stati realizzati all'interno dell'Unione Europea. In pratica vengono messe nello stesso contenitore aziende anche molto diverse fra loro, sia quelle che operano principalmente in Italia, con impegni produttivi fiscali e occupazionali solidi e definiti, sia imprese che invece giocano su una scala più virtuale, con un minor numero di occupati e con profili fiscali meno individuabili perché magari beneficiano di regimi di tassazione da paradiso fiscale. La Commissione Bilancio è al lavoro per modificare alcuni tratti di questa norma, prima che il testo del Dl crescita arrivi in Aula a Montecitorio. In particolare alcuni emendamenti, presentati sia dalla maggioranza che dall'opposizione, Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, spingono per definire con più precisione che cosa si intende per servizi digitali e per differenziare fra imprese e imprese. L'idea è quella di escludere dai semplici servizi digitali i contenuti digitali originali prodotti ad esempio da aziende editoriali, e di escludere dalla web tax imprese che già hanno una presenza tassabile, che hanno un'organizzazione stabile e ricavi prevalente domestici, cioè ottenuti in Italia. I tempi per la chiusura dei lavori in Commissione dovrebbero essere segnati, molto probabilmente, entro la fine di questa settimana e dalla prossima settimana la parola passa all'Aula.