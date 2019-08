Dl Sicurezza, Grassi (M5S): "Voteremo 'sì' a questa legge"

Da più parti ci sono giunti appelli a non convertirlo perché tale legge scoraggerebbe il soccorso in mare, da un lato, e, dall'altro, limiterebbe la libertà di manifestazione del pensiero e del dissenso in questo Paese. Tuttavia, il gruppo parlamentare al Senato del Movimento 5 stelle ritiene che non sia così. Il provvedimento in questione non sanziona affatto chi salva i naufraghi.