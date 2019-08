Dl sicurezza, Mirabelli (PD): "Cuore del testo è propaganda"

Non ci sono norme utili, non sono queste le norme che servivano a dare più sicurezza ai cittadini! Purtroppo, invece, il cuore di questo provvedimento non è la sicurezza, ma la propaganda, la ricerca del nemico, tenere vivo una rappresentazione falsa della realtà! Credo che definire cinico, oltre che inutile, questo decreto sia poco!