Dombrovskis:"Su conti 2018 responsabilità condivise"

Riguardo alla proceduta per deficit eccessivo ne abbiamo parlato per quest'anno e l'anno prossimo. E si riflette sulle decisioni di questo Governo. Cioè la decisione di aumentare il deficit di budget quest'anno che ha portato le conseguenze negative sull'economia italiana. Riguardo all'anno scorso, il Governo è cambiato nel giugno dell'anno scorso, per cui la responsabilità è condivisa.