Domenica si torna al voto, ballottaggi in 136 comuni

Da Campobasso ad Avellino, da Livorno a Ferrara, passando per Reggio Emilia e Potenza fino a Foggia. Sono queste le sfide più interessanti dei ballottaggi che si terranno domenica 9 giugno. In totale saranno 136 i Comuni chiamati a scegliere nello spareggio il loro nuovo Sindaco. 124 sopra i 15000 abitanti e 12 sotto questa soglia. Il primo turno, lo scorso 26 maggio, ha chiamato in causa circa 16 milioni di italiani. Complessivamente si è votato in 3843 Comuni. Tra le sfide più significative c'è sicuramente Livorno. La città avrà un Sindaco che non sarà espressione della forza che ha governato negli ultimi anni con Filippo Nogarin del Movimento 5 Stelle, al ballottaggio vanno, infatti, Luca Salvetti del centrosinistra e Andrea Romiti del centrodestra. A Ferrara, in Emilia Romagna, ballottaggio tra il candidato del centrodestra Alan Fabbri e quello del centrosinistra Aldo Modonesi. Mentre a Reggio Emilia, Luca Vecchi, sostenuto da Pd e altri del centrosinistra dovrà battagliare con Roberto Salati del centrodestra. Tante sfide interessanti anche al sud, si parte da Avellino, dove il candidato del centrosinistra Luca Cipriano, dovrà vedersela con Gianluca Festa, sostenuto da una Coalizione Civica. Il ballottaggio nei Comuni più popolosi, si rende necessario perché nessuno dei candidati ha ottenuto il 50% più uno dei voti. Questa volta basterà prendere un solo voto in più dell'avversario per essere eletti.