Durigon a Sky TG24: manovra senza espansione

Io penso che se noi facciamo una manovra che comunque sia poteva arrivare anche al 2,3, anche al 2,4 avremmo fatto un investimento, investimenti veri che servivano al Paese. Invece oggi siamo bloccati, ingessati su una tassa più o una tassa in meno, perché cosa fare? nulla. La crescita zero, questa è una manovra che non ha espansione. I primi soldi che entrano in tasca agli italiani è a luglio, e parliamo di 40, 20 euro.